重庆纪检委发文再提“孙薄王”：从根源上铲除破坏市场规则的土壤

重庆市纪委监委日前出台《关于发挥纪检监察机关职能作用服务保障优化营商环境的指导意见》（以下简称《指导意见》）指出，“要将营造良好政治生态和优化营商环境有机结合起来，持续肃清孙政才恶劣影响和薄熙来、王立军流毒”。

根据微信公号“政知见”报道，重庆市纪委监委昨天出台的《指导意见》中，再提孙政才恶劣影响和薄熙来、王立军流毒，并表示，既有对症下药的“清单”，也有标本兼治的“处方”。

《指导意见》指出，要深刻认识净化政治生态对优化营商环境的极端重要性。严惩违纪违法者，教育失误者，支持改革者，保护创业者。从根源上铲除权力任性破坏市场规则的土壤，以政治生态的持续净化促进营商环境的不断优化。

“清单”包括15条措施，内容十分详细。其中，要坚决查纠表态多调门高、行动少落实差，“中梗阻”“最后一公里”等问题；坚决查纠庸懒散拖，暗箱操作，“卷帘门”“玻璃门”“旋转门”等问题；对民营企业和国有企业一视同仁，坚决防止以执法为名插手经济纠纷、打压民营企业。

此外，坚决查纠违规干预微观经济活动、违规设置门槛、搞政策歧视、选择性执法等问题，坚决防止以执法为名插手经济纠纷、打压民营企业。

针对民营企业历史问题，《指导意见》还提出，对一些民营企业历史上曾有过的一些不规范行为，以发展的眼光看问题，准确把握政策法律界限，综合考量、审慎处理。

此外，全国民营经济统战工作会议周三在北京召开，中国国家主席习近平作出批示。中共中央政治局常委、中央统战工作领导小组组长汪洋在会上提出，要按照构建亲清政商关系的要求，做到“亲”而有度、“清”而有为。

中央纪委国家监委曾多次表示，党中央关于优化营商环境一系列重大决策部署到哪里、监督检查就跟进到哪里，要打造良好的营商环境新高地提供坚强纪律保障。

连日来，除了重庆，其他省份也纷纷动作。湖南省纪委监委、湖南省优化办昨天联合印发《湖南省损害营商环境问题线索移送纪检监察机关工作暂行办法》。其中规定，优化营商环境机构收到或者发现涉嫌损害营商环境的问题线索，经初步调查了解，涉及党政机关或者公职人员违纪违法问题的，应当在15个工作日内向同级纪检监察机关移送，必要时，可以报请上一级优化营商环境机构向相应纪检监察机关移送。

《国务院办公厅关于进一步优化营商环境更好服务市场主体的实施意见》今年7月21日发布之后，《北京市纪检监察机关支持企业改革发展的指导意见》8月印发，推出整治影响企业改革发展的突出问题的7个方面17项具体措施，深化对企业包括民营企业“放管服”工作。

除了发文，一些省份也采取其他措施优化营商环境。例如，内蒙古自治区党委派出4个巡视组对12个盟市优化营商环境开展专项巡视。专项巡视主要紧扣各盟市营商环境建设中的短板和弱项，深挖背后的政治问题、责任问题、腐败问题和作风问题。

除了省级层面，各地市纪检监察部门等也纷纷出台措施，而且方式方法更加多样。

伊春市纪委监委9月初发布《市纪委监委关于开展优化营商环境专项举报的公告》。对营商环境中五方面腐败问题开放举报，包括窗口单位及工作人员服务流程不优、态度蛮横，高高在上，推拖躲挡，吃拿卡要，效率低下等问题；对待群众和企业办事等方面不担当、不作为、慢作为，乱收乱罚、以权谋私等。

山西运城、江西宜春纪委监委本周先后通报五起破坏营商环境典型案例。