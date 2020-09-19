蔡英文宴请美次卿访团：盼台美关系更密切 台积电创办人出席引关注

美国国务院次卿克拉奇率团访问台湾，昨日由台湾总统蔡英文在官邸宴请。蔡英文感谢克拉奇上任以来，对促进台美关系的卓著贡献，并称相信以温馨的晚宴来欢迎台湾的好朋友与老朋友，表达台湾有决心踏出关键的一步，将会为台美更深化的合作开启新的里程碑。另外，台积电创办人张忠谋也出席晚宴，成为唯一一位受邀的民间企业人士也引发外界关注。

综合《联合报》和《自由时报》报道，蔡英文在晚宴一开始首先欢迎并感谢克拉奇率领国务院高阶官员访团来台，传递美国政府支持民主台湾的立场，并就台美更深化的合作关系深入交换意见，她期盼未来台美双方共同努力，持续为维护印太地区的和平稳定及繁荣发展带来积极正面效益。

总统府表示，蔡英文由衷感谢此次克拉奇率团来台，参加前总统李登辉的追思告别礼拜；李登辉是台湾民主化的重要推手，台美今日能够共享民主、自由与人权的价值，相信彼此都非常感念李登辉的贡献。

蔡英文表示，台美关系在近几年有诸多实质进展，双方的交往更加密切，期许台美之间能够有更多面向的交流，为双方进一步的合作，增进更多的信赖关係，也奠定更坚实的基础。

蔡英文指出，她相信以温馨的晚宴来欢迎台湾的好朋友与老朋友，表达台湾有决心踏出关键的一步，透过彼此面对面的意见交换，将会为台美更深化的合作开启新的里程碑，也期许双方未来的合作及对话，能够持续进行并顺利开展，共同促进台美伙伴关系更友好、更密切。

另外，由于美国与中国在科技领域的对峙，使台积电成为全球焦点，也让张忠谋的出席增添不少想像。美国总统特朗普上任后对中国发起贸易战，战火延烧至科技领域，主要目标包括中国科技大厂华为及中兴通讯等，台积电作为华为的重要芯片供应商之一，自然卷入两强纷争。

台积电5月宣布在美国亚利桑那州投资约3600亿元（新台币，约168亿新元）设立先进五奈米制程晶圆厂，则被业界视为是在美中两强中做出选择，美国国务卿蓬佩奥当时还盛赞台积电的投资是“历史级”。

张忠谋自2018年退休后，于该年及2019年连续担任台湾亚太经济合作会议（APEC）领袖代表，显见张与蔡英文政府间的良好关系。总统蔡英文昨在面簿中特别感谢张忠谋拨空加入，并贴出两人与克拉奇的合照，不难看出台积电在台美关系间扮演举足轻重的角色。

