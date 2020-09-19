“美日台”同框当天解放军机再现台外海

台湾前总统李登辉追思告别礼拜今天上午于真理大学举行，包括总统蔡英文、美国国务次卿克拉奇、前日本首相森喜朗等海内外政要皆出席。不过，解放军当天上午再度派出侦察机现踪台湾西南防空识别区外进行侦搜。对此，台湾国防部仅低调表示，对于周边海、空域状况，台湾军队采取积极的应处作为，以确保国土安全，吁请国人放心。

根据东森新闻台报道，李登辉追思告别礼拜今天上午于新北市淡水区真理大学举行，包括总统蔡英文、美国国务次卿柯拉克、前日本首相森喜朗等政要出席，也让现场也出现了“美日台”同框的历史画面。

于此同时，解放军同天上午再度派出侦察机现踪台湾外海，疑似于台湾防空识别区的西南角外进行侦搜，据报台空军上午9点20分左右对解放军机的广播内容更出现“立即回转脱离，一切后果自负！”的罕见重话语句，与之前广播用词不同。

据了解，该架解放军侦察机在飞经台湾防空识别区西南角后，即转向巴士海峡方向飞行，并一度转往高雄外海，全程并未进入台湾防空识别区内。

对此，空军官员受访时不愿正面证实今日解放军动态，表示关于台海空域情势皆有全盘掌握，只要有军事作为，军方皆运用联合情监侦作为，对于周边海、空域状况，采取积极的应处作为，以确保国土安全，吁请国人放心。

台湾空军司令部日前才揭露，解放军于昨天上午出动多达18架军机，包括轰6、歼16、歼11、歼10，台湾空军紧急升空应对，并以多次广播驱离，同时也以防空飞弹追监。

