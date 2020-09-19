中国驻加拿大大使：经贸合作是两国关系发展重要引擎 促加国尽早解决孟晚舟事件

中国驻加拿大大使丛培武昨天表示，中加经济互补性强，在困难时期相互支持的传统，指出目前问题最突出的是来自"第三方"的干扰，促请加方尽早作出正确决断，妥善解决孟晚舟事件。

根据中国驻加拿大使馆网站消息，丛培武参加阿尔伯塔大学中国学院举办的第十届加中经济政策国家论坛网络研讨会发表讲话时说，今年是中加建交50周年，中加关系进入“知天命”之际，他有必要总结两国关系发展的经验与教训、了解中国经济发展状况与政策、厘清中加经贸合作未来之路。

从培武说，经贸合作是两国关系发展的重要引擎。中加经济互补性强，在贸易投资、能源资源、农林渔业、金融服务等领域具有互补优势。两国贸易总额从建交之初的1.5亿美元（2.04亿新元）增加到去年的740亿美元，50年增长近500倍。两国合作领域不断拓展，从商品贸易拓展到现代服务业、创新、旅游、文化、教育等广泛领域。中国连续多年保持加国第二大贸易伙伴、出口市场和进口来源地。截至去年底，加累计对华投资近110亿美元，中国在加投资超过180亿加元。每年有150万人员往来两国之间，有20多万中国留学生在加求学。

从培武还提到，中加有着在困难时期相互支持的传统。20世纪30年代，白求恩大夫在中国抗日战场上献出了宝贵生命。40年代，中加并肩作战，共同抗击法西斯侵略。60年代，中加开展小麦贸易，这既巩固了中国的粮食安全，也缓解了加拿大国内粮食过剩问题。在此次冠病疫情期间，中加相互支持，彼此捐助医疗物资，开展疫情防控经验分享等一系列合作。

谈及国际关系，从培武表示，中加都坚定维护多边主义和自由贸易，在支持国际组织、国际维和、应对气候变化、防治传染性疾病等事关人类和平与发展重大问题上有广泛的共同或相近语言。中加均积极参与国际维和行动，中国是联合国第二大会费国、第二大维和摊款出资国以及联合国安理会常任理事国中派出维和部队数量最多的国家。中加均高度重视气候变化问题，并积极推动应对气候变化国际合作和《巴黎协定》全面有效实施。中加均高度重视世卫组织地位和作用，加大对世卫组织支持力度。

从培武也指出，中加关系发展中也有教训值得认真总结，他认为最突出的就是来自"第三方"的干扰。当前，两国关系因孟晚舟事件陷入严重困难。正如中方多次强调的，该事件是美国为了打压中国高科技企业和华为公司而炮制的严重政治事件。越来越多的事实印证了其政治属性，加越来越多有识之士对此已经有了清醒认识。美方在孟晚舟事件上的作法是野蛮的霸凌行径，完全违背了国际关系基本准则。不幸的是，加方在该事件中被美利用，充当了美方帮凶。对此，加方应予以认真反思。

从培武还介绍了中国在疫情后的总体经济发展状况，以及打算建设更高水平开放的新体制。从培武表示，对中加经贸长远发展充满信心，因为这符合时代的潮流，更符合两国人民的根本利益，他并提出中加可以进行合作的新领域非常广泛，在“新基建”、“新海南”，以及“新领域”三个方面都可以加深合作。

从培武最后说，中加之间不存在历史遗留问题，也没有根本利害冲突。一个健康稳定的中加关系符合两国人民的共同利益。同时，只有恪守相互尊重、平等相待的原则，两国关系才能行稳致远。他促请加方当务之急应从事情本身是非曲直和公平正义出发，尽早作出正确决断，妥善解决孟晚舟事件，使她平安回国，为两国关系重回正轨创造条件，使两国之间的巨大合作潜力得到释放。希望大家继续关心和支持中加关系，充分利用中国进一步改革开放的新机遇，为拓展中加互利合作、促进两国关系发展合作而不断努力。

