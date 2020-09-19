中国文旅部要求“十一”长假景区游客量不超过75%

中国文旅部昨天发出通知，要求各地做好“十一”长假旅游景区开放管理工作，在疫情防控前提下，按照“限量、预约、错峰”要求，旅游景区接待游客量不超过最大承载量的75%。

根据澎湃新闻报道，中国文化和旅游部资源开发司昨天发出通知称，十一假期将至，各地旅游景区将迎来客流高峰。为统筹做好旅游景区疫情防控和安全有序开放各项工作，各地要按照“限量、预约、错峰”要求，确保假日旅游景区开放安全、平稳、有序。

通知要求旅游景区在确实做好疫情常态化防控前提下，有序推进秋冬季旅游景区开放管理，接待游客量不超过最大承载量的75%。各地要按照“能约尽约”的原则，推动5A级旅游景区和重点4A级旅游景区严格落实分时预约制度，切实提升旅游景区服务管理水准。

通知并要求各地近期对辖区内重点A级旅游景区开展督促检查，主要检查旅游景区执行门票预约制度情况、疫情防控和复工复产复业情况、落实反对餐饮浪费相关情况。既要积极总结旅游景区的经验做法，也要著眼于发现旅游景区存在的问题，督促改进、提升。

通知还要求，按照“上下贯通，务实高效”的原则，各地明确十一长假旅游景区工作联络人，与文旅部资源开发司共同建立假期旅游景区工作联络机制，处理假日期间旅游景区突发情况，应对重大舆情事件，并于9月30日至10月8日期间每天下午5时前报送5A级旅游景区游客接待情况。

由于中国国内冠病疫情趋缓，加之即将迎来的十一长假，中国境内游呈现报复性消费趋势，9月初不少热门景点的饭店已经预订爆满。