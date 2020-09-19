中国方便食品上半年逆势上涨 全国规模以上企业利润总额增长超一成

中国近期举行的方便食品大会透露的信息显示，方便面是为数不多的未受到疫情不利影响反得到助推的食品行业。疫情期间，受居家隔离的影响，今年1-5月，方便食品消费增长1.5倍，其中2月增幅达21.3倍。方便食品企业也纷纷业绩飘红。

根据《新京报》报道，曾经因为外卖行业的兴起，不得不收缩战线的方便食品，在疫情后兴起的“宅经济”中重新被捧上“王座”。近期召开的2020方便食品大会发布的数据显示，今年1-6月，全国规模以上方便食品制造企业实现营业收入1371.5亿元（人民币，下同，275.37亿新元），同比增长4.7%；实现利润总额87.5亿元，同比增长12.8%。疫情期间，受居家隔离的影响，今年1-5月，方便食品消费增长1.5倍，其中2月增幅达21.3倍。

与行业整体上涨相对应的是方便食品企业飘红的业绩。今年上半年，康师傅方便面业务实现营收149.1亿元，同比增长29.16%，占公司总营收的45.27%；净利润为16.94亿元，同比增长93.54%。统一集团食品业务上半年实现收益52.07亿元，同比增长22%。日清食品上半年收入17.35亿港元，同比增加15.9%，中国香港市场和内地市场收入分别增加13.1%、17.8%。

今麦郎、白象等方便面企业同样呈现强劲增长。据介绍，今麦郎方便面已连续13个季度行业增长第一，6月份销量比去年同期增加50%。白象食品一季度营业收入同比增长将近40%。

方便面行业的整体逆势上涨，也为市场迎来更大、更广阔的市场发展。数据显示，截至目前，我国方便面市场规模已经达到990亿元，一个千亿元的市场呼之欲出。

