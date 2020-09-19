中国驻圭亚那使馆︰奉劝蓬佩奥停止造谣散布虚假消息

中国驻圭亚那使馆发言人就美国国务卿蓬佩奥访问圭亚那期间发表的涉华问题表示坚决反对，并奉劝蓬佩奥停止造谣惑众、四处散布虚假消息，否则只会自取其辱，进一步自损形象。

根据中国驻圭亚那使馆网站消息，发言人就蓬佩奥的言论指出，台湾是中国不可分割的一部分，中方一贯坚决反对任何国家同台湾地区发展任何官方关系和进行任何官方往来。中国敦促美方倍守一个中国原则和中美三个联合公报规定，遵守国际关系基本准则，停止助长“台独”分裂势力嚣张气焰、破坏中美关系和台海和平稳定的错误言行。中方有权采取一切必要行动，维护国家主权和领土完整。

发言人还说，中方一直是网络安全的坚定维护者，“斯诺登事件”、“棱镜门事件”等表明，美国才是窃密的惯犯。美方在拿不出任何真凭实据的情况下，泛化国家安全概念，滥用国家力量无理打压别国特定企业，这不仅违反了市场原则和国际规则，也是对美方一贯标榜的市场经济和公平竞争原则的否定。希望各国都致力于维护公平、公正、开放、非歧视性的营商环境。

发言人还补充说，中国始终秉持相互尊重、平等互利、合作共赢的理念，发展同包括圭亚那在内的加勒比国家关系，双方务实合作从不附带任何政治条件，给地区国家人民带来了实实在在的好处，这是任何不带偏见的人都会承认的客观事实。

美国国务卿蓬佩奥早前在访问圭亚那期间表示，美国派遣代表团到台湾只是出席一项追思礼拜，但中方以军事恫吓回应。

