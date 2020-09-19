中国常驻联合国代表撰文 呼吁抵御美单边主义

中国常驻联合国代表张军在香港《南华早报》刊登题为《75周年，世界更需要联合国抵御美国单边主义》的文章中指出，世界比以往任何时候都更需要一个强大的联合国。绝大多数联合国会员国认为，多边合作对解决全球挑战至关重要。

张军说，联合国在二战后成立，已经成为全球最有代表性和权威性的政府间机构。联合国在过去75年成功避免了新的世界大战，并让十几亿人脱离贫困，让人权成为普世价值。但当前全球面临百年之未有大变局，面对艰巨的挑战，国际社会联合国感受复杂，既有期待也有担忧。联合国已经走到了十字路口。

张军表示，冠病疫情正在给人类社会造成严重的破坏，但可悲的是，单边主义和保护主义这些人为“病毒”正在让情况变得更糟。美国恃强凌弱的做法正在破坏世界秩序，侵蚀国际合作，并让全球抗击疫情的努力脱轨。

张军强调，世界比以往任何时候都更需要一个强大的联合国。绝大多数联合国会员国认为，多边合作对解决全球挑战至关重要，联合国至关重要。这表明了一个明确的选择：团结而不是分裂，合作而不是对抗，互利而不是博弈。这一选择将引导国际社会走向正确的方向。实现大多数的选择，是联合国最紧迫的任务，也是一项不能失败的任务。“冠病疫情、气候变化和数字安全只是我们所面临的严峻挑战的一部分，我们必须通过合作和团结加以应对”。

张军强调，国际社会需要联合国捍卫多边主义，而多边主义是《联合国宪章》的核心价值，保障了过去75年世界的和平与发展。但多边主义今天正受到严重威胁。制止单边主义，是人们维护联合国核心作用、确保多边主义为所有人而非少数人利益服务的唯一选择。中国将继续在南南合作框架内帮助其他发展中国家，也将继续推动“一带一路”倡议等项目。张军在最后呼吁，建设一个开放、包容、清洁、美丽、和平、安全、共同繁荣的后新冠病疫情世界，需要一个真正团结起来的联合国。“这是不容易的，但我们必须前进。没有别的选择。”

