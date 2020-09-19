解放军19架军机飞越台海中线 日本前首相：动用军力的时代应该要结束

台湾国防部今天中午透露，解放军上午再度进入台西南空域活动，共计出动歼16、歼10、歼11、轰6、运8等多达19架军机，台湾空军随即派遣空中巡逻及紧急起飞等兵力应对，同时配合广播驱离与防空飞弹追监。正在台湾参加李登辉告别礼的前日本首相森喜朗对此则表示，现在是新的时代，动用军力的时代应该要结束了，要透过对话来一起合作协调，这样世界才会和平。

根据东森新闻台报道，据国防部的即时军事动态揭露的讯息，解放军今天上午再度大规模出现在台湾西南海域，包括歼16战机12架、歼10战机2架、歼11战机2架、轰6战机2架、运8反潜机1架，共计出动多达19架军机。

台湾空军随即派遣空中巡逻及紧急起飞等兵力应对，同时配合广播驱离与防空飞弹追监。

台湾国防部表示，解放军连续两日越海峡中线，侵犯台湾主权的挑衅行为，已严重破坏台海及区域和平与稳定的现状，国防部表达严正谴责。

国防部呼吁，大陆当局应该自制，悬崖勒马，不要成为麻烦制造者，应共维台海与印太区域的和平与安全。

准备离台的森喜朗今天被问到近日解放军动作频频，台日是否要有安保方面合作的问题时，森喜朗说，安保议题不只在台、日，世界都很紧张，尤其是为了经济方面；但各国用军事力量这样的时代应该要结束了，现在是新的时代，军事部分会越来越减少，往这样的方向才是对的，透过对话、大家一起合作协调。

