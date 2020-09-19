江苏一学校食堂推“男女版打饭窗口” 管理人员回应：响应国家节约粮食号召

网传江苏一学校近日食堂推出“男生饭”窗口和“女生饭”窗口，引发热议。涉事公司工作人员称，此举为响应国家节约粮食的号召，男生有的能吃就多打一点，女生饭量小就少打一点，尽量避免浪费。

根据澎湃新闻报道，该网传视频显示，江苏经贸职业技术学院江宁校区食堂打饭窗口贴有“男生饭”和“女生饭”两张告示：男生饭0.5元（人民币，0.1新元）/100克，女生饭0.3元/50克。有网友表示，“买得越多单价越便宜是正常的，但没必要分性别。”

涉事学校后勤保障处一名工作人员昨天表示，不太清楚前述情况，该食堂外包给南京巨百餐饮管理有限公司。

南京巨百餐饮管理有限公司一名工作人员同天在回应质询时称，为了响应国家节约粮食的号召，今年9月6号起在打饭窗口推出“男生饭”窗口和“女生饭”窗口。“男生有的能吃就多打一点，女生饭量小就少打一点，能吃多少打多少，尽量避免浪费。”

至于同等重量的米饭，为何女生版要贵一些这个问题，该负责人称当时设置的时候没想那么多。如果有女生饭量偏大，50克吃不饱的话，该经理称可以在打饭的时候跟窗口工作人员要求多打一些，价格依旧按正常费用收取。

针对有人称此举有“性别对立”的嫌疑，该负责人回应称，出发点是为了节约粮食，以前食堂饭价统一是5毛150克，但是存在很多女生吃不完浪费的现象，“现在做这样的区分，还是有一些女生吃不完50克米饭。”

