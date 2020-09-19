李心草溺亡案将择期宣判 被告当庭认罪认罚

昆明市盘龙区人民法院今天公开开庭，对昆明市盘龙区人民检察院指控被告人罗秉乾犯过失致人死亡罪、附带民事诉讼原告人陈美莲提起的附带民事诉讼案进行了审理，被告人罗秉乾当庭表示认罪认罚。

2019年9月8日，就读于昆明理工大学物联网专业的大二女生李心草，跟室友任某某和男子罗秉乾、李某某昊一同晚餐后辗转3个酒吧消费。9日凌晨2时许，醉酒状态的李心草冲出酒吧坠入盘龙江溺亡。

事发后，因李心草的遗体并无明显外伤，并无证据证明系他杀，家属也没有提出尸检申请，故警方一直没有下发死亡通知书和不予立案通知书。

然而根据李心草的亲属到事发的桃源街热度酒吧观看监控视频时发现，与李心草一同饮酒的男子罗秉乾压在醉酒的李心草身上，监控视频中还有罗秉乾打李心草耳光的镜头，这与案发后罗秉乾向家属保证没有与李心草有任何接触、刺激、冲突的言辞相矛盾，由此家属怀疑李心草生前遭猥亵。

盘龙区检察院上月对外通报称，当天盘龙区检察院依法对罗秉乾涉嫌过失致人死亡案向昆明市盘龙区法院提起公诉。

盘龙区人民检察院指控，被告人罗秉乾邀约饮酒，在被害人李心草醉酒后出现严重危及自身安全的异常行为时，未采取合理、有效的看护、救助措施，未尽到应负的注意义务，反而实施俯身贴近、掌掴李心草等不当行为，致使李心草情绪、行为失控，翻越护栏，造成坠江溺亡的严重后果，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以过失致人死亡罪追究其刑事责任。

据此前报道，该案曾经两次退回补充侦查。今年1月底，李心草案第一次侦查终结，移送昆明市盘龙区检察院审查起诉；3月15日，检方将该案第一次退回公安机关补充侦查。案件第二次移送审查起诉后，检方再次将该案退回公安机关补充侦查，6月30日，第二次补充侦查结束，警方再次将该案移送盘龙区检察院审查起诉。

据了解，除了被控过失致人死亡的罗秉乾，案发时一同在场的李某某昊和任某燊没有被起诉追究刑事责任，该二人在立案侦办时被批准逮捕，但此后经审查，符合取保候审的条件被取保，目前仍处于取保候审状态。

在今日庭审中，控辨双方围绕指控事实进行了讯问、发问，举证、质证，围绕定罪、量刑发表了意见。被告人罗秉乾当庭表示认罪认罚。附带民事诉讼原告人及诉讼代理人也就附带民事诉讼部分发表了意见。案件将择期宣判。

