江启臣正告解放军勿过度侵扰：两岸对立仇视 “引战的人反被当英雄”

美国务次卿克拉奇（Keith Krach）访台之际，解放军昨天和今天接连派遣18、19架军机扰台，强调行动是针对当前台海情势。对此，国民党主席江启臣今天下午正告对方，过度的操演以及侵扰，只会将台湾民心越推越远，更可能让两岸关系推向不可逆的恶化局势甚至战争的边缘。

根据东森新闻台报道，江启臣在面簿以“台海局势诡谲 两岸政府应尽速恢复对话”为题指出，克拉奇17日访台，中共18日清晨就派遣多架战机跨越海峡中线，到了18日上午，中国国防部更宣布在台海富锦组织实战化演练。而海峡论坛在19日正式当场，规模大幅缩小，见证了两岸互动管道的大幅萎缩。

江启臣指出，面对美方频对台释出善意，中共却节节升高敌意的现实状况下，我们一方面乐见台美关系升级深化，但仍对于两岸情势恶化感到忧心。江启臣正告对方，过度的操演以及侵扰，只会将台湾民心越推越远，更可能让两岸关系推向不可逆的恶化局势甚至战争的边缘，“我们也要提醒，国防部应该严密备战，妥善因应，更要避免擦枪走火”。

江启臣感慨，两岸善意累积越来越困难，疫情间许多不必要的政治操作、网路言论的激化、美国大选的政治需求，都让两岸不论是民间或是官方的交往趋于强硬、对立甚至仇视，并说“愿意扮演沟通角色的人被污名化、叫嚣引战的人被当成英雄”，这样的氛围绝对不利于台海和平稳定发展。

江启臣表示，国民党更担忧，相较于1996及1999两次两岸台海军事危机，台湾舆论普遍对于解放军军演无感或是冷感，不过，民进党政府基于政治计算，忽而将对岸形塑成冷血的强大政权，又可以立即转换说法，将对岸当成即将崩溃的纸老虎，但过一会儿又希望两岸ECFA不要中止。

他继续说，这样的政治操作，导致目前舆论对于两岸情势的认知过于片面与轻忽，当台湾社会氛围在政治上，普遍仇视对岸，不思重回和平之途，却又缺乏对于对岸军事威胁的危机感，恐怕正是维护台海安全的危机。

江启臣强调，国民党仍认为，和平系于两岸双方，因此不乐见两岸对峙情势升高，两岸政府应该恢复尽速对话，更应该积极创造有利于累积善意的氛围，用多元的互动降低战争冲突的可能。

