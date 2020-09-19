香港总商会总裁：香港已非营商乐土 企业于政治争拗中动辄得咎

冠病疫情下，香港多个行业也受到重创。香港总商会总裁梁兆基表示，去年的暴力示威运动令商户的生意大幅下跌，而随后爆发的冠病病毒疫情更令生意完全冰封。他又指，目前大小企业身处于内外不断的政治争拗中，并直言香港似乎已不复是企业眼中营商的乐土。

根据《星岛日报》报道，梁兆基在电台节目中表示，去年的暴力示威运动，令商户的生意大幅下跌，并指历历在目的大规模警民冲突景像，对自己已过知天命之年的人来说，感觉上似是梦幻一样，叫人难以接受。

梁兆基还说，随后爆发的冠病病毒疫情更是祸不单行，加上政府的限聚令，令生意完全冰封。他引述总商会最近对政府施政的问卷调查，指会员最看重是有效控制疫情，令业务得以重开，补助支援等都只属次要，并指对很多长久“被休业”的小商户来说，财政援助始终是杯水车薪。他也指，疫情总有过去的一天，经济总会有恢复的一日，并以早前澳洲的世纪森林大火为例，指如今在大片焦土中亦开始重现一些嫩绿，就像劫后余生的企业。

他也指出，在疫后挣扎下来的企业，相信仍须面对动荡的社会环境，狮子山下同舟共济的精神，似乎已停留在港人的缅怀裡。他指出，目前大小企业身处于内外不断的政治争拗中，无所适从且动辄得咎，并指香港似乎已不复是企业眼中营商的乐土。他说，百年香港，好不容易才走过风风雨雨，承担著几代人默默耕耘的汗水，才把香港傲视同侪的经济根基打下来，并称“未来的香港是属于今天的年轻人，而今天的大小企业正是筑构你们未来的台阶”，呼吁年轻人放开胸怀，互谅互让，守护前人的努力。

