连战追思李登辉：绩效有目共睹 转变民族认同影响仍在

台湾前总统李登辉今天举办追思告别式，国民党前主席连战下午透过办公室发出新闻稿表示，曾以“经国学校学生”自居的李登辉主政12年，在这段时间，国家的民主深化与经济发展，绩效有目共睹，历史不会遗忘。

根据《联合报》报道，连战表示，李登辉创建国统会并自任主委，主持制订国统纲领、终止动员戡乱临时条款，开启两岸协商，还曾主张“台湾的经济发展要以大陆为腹地”，倡“中国人帮助中国人”，这些都有助推动两岸和平、共同发展，促进台湾安全与繁荣。

不过连战也提及，李登辉主政的这段期间，台湾民族认同、定位等重大问题也发生转变，至今仍然成为不利两岸和平、台海稳定、国人团结因素；逝者已矣，来者可追，现在大家应该共同努力，来谋求炎黄世胄的和平与发展。

连战还说，李登辉主张的上述路线，在后期完全反覆，一度导致台海危机，直至今日还在消极影响两岸走向和平共荣，两岸情势愈趋紧绷，更甚于2005年两岸破冰之旅前紧张敌对的局面。

连战认为，台湾民众对“中华民国”的认同将深刻影响两岸关系的发展，两岸当局应创造出双方都可接受的适当方案，在互信、互重、互利基础上维系两岸和平的现状，而非让台湾沦为其他国家只是为了利益而摆弄的棋子，甚至成弃子，并走向两岸武力对峙的状况，危害台湾人民的安全与福祉。

连战表示，他曾被李登辉任命为外交部长、台湾省主席、行政院长、国民党副主席，又搭档当选中华民国第九任正副总统，提携之恩长存在心，衷心祈望李登辉安息，李的夫人及其家人平安健康。

