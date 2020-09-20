独立记者涉嫌为中国当间谍被印度警方逮捕

印度警方昨天（19日）公布，他们逮捕了一名印度籍独立记者，并指控这名记者将敏感信息传递给中国情报人员。

据路透社报道，警方在声明中说，这名61岁记者夏尔马（Rajeev Sharma）本周被捕，而警方在记者住所内没收了一些与印度国防部有关的机密文件。

一名中国籍女子和她的尼泊尔籍伴侣也因涉嫌向夏尔马提供巨额资金，作为夏尔马向中国情报单位传递信息的报酬而被捕。

警方指夏尔马的任务是提供有关近年来印中边界问题和其他事项的信息，并称他在2019年1月至2020年9月期间，从他的一名管理者获得超过300万印度卢比（5万5400新元）。

另据《印度斯坦时报》报道，警方说，夏尔马曾在2010年至2014年为中国《环球时报》撰文。

负责特别小组的印度德里警方副总监亚达夫（Sanjeev Yadav）说，一个名叫迈克尔的中国情报人员留意到夏尔马的专栏后，透过社交平台领英（LinkedIn）从中国昆明与夏尔马联系，并邀请夏尔马前往昆明，接受一家中国媒体公司的采访。

亚达夫续指，迈克尔资助了夏尔马的整个昆明行程。迈克尔和他的下属Xou与夏尔马会面时，要求夏尔马提供印中关系各方面的信息。夏尔马在2016年至2018年期间与两人保持联系。