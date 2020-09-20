港媒：北京垃圾桶人脸识别计分 被质疑侵犯私隐

中国正在推广垃圾分类政策，有科技公司顺势推出智能垃圾桶，用户在注册后可通过扫描脸部的方式开启垃圾桶并投放垃圾，而人脸信息所绑定的帐户则会被系统计算积分用以兑换生活用品，或直接折现。不过，有香港媒体报道，该技术在北京推广一年来，却被民众质疑会泄露私隐。

据香港《明报》报道，该报记者昨天（19日）走访北京首个人脸识别垃圾桶试点小区。在该小区南门不远处，摆放有三组分门别类的垃圾桶。和其他垃圾桶不同的是，这些垃圾桶除安装按键外，还有一个电子屏幕。当有人站在垃圾桶前，电子屏幕会显示其影像。

据小区物业管理人员介绍，这些垃圾桶需居民完成注册后，才可以通过扫描脸部的方式扔垃圾；垃圾桶会根据垃圾重量为居民返还一定积分，这些积分可以兑换纸巾和食盐等生活用品。若正确投放可回收物，系统更会按照设定的价格折合成现金。而如果居民未注册，仍可以使用按钮使用垃圾箱。

不过，有清洁人员称，虽然这些智能垃圾桶已设立一年有余，但平时居民多将垃圾放在垃圾桶旁。有社区人员指，目前智能垃圾桶注册用户不足2000户，但使用者约有4000户。这意味有半数的居民对这种智能服务不感兴趣，最大原因是个人信息泄露的问题。

不愿具名的居民透露，比较忌惮注册时需填写包括姓名住址等详细个人信息和人脸验证，因此在智能垃圾桶设立一年多来都不打算注册。被问及为何不使用按键扔垃圾，该居民称靠近垃圾桶时，会被摄录影像，感觉不安全。不过，有清洁人员说，社区与相关公司签有保密协议，不会泄露私隐。

报道称，中国自去年开始推广垃圾分类以来，包括北京、上海、浙江、广东、福建、内蒙等多地纷纷推出严厉措施。与此同时，智能垃圾桶也在北京、天津、广州、河北廊坊等多个居民小区投放。不过，这些智能垃圾桶外形和功能不同，使用方法也有区别，因此难以确定是否为同一家公司生产。