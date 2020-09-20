约80名香港非建制派区议员联署提出民主派议员杯葛立法会

对于中国全国人大常委会决定香港现届立法会议员任期延长至少一年，约80名香港抗争派及民主派区议员在本月初联署致函各民主派立法会议员，提出杯葛立法会，原因包括延任议会属违宪议会、未获市民授权。

据香港《星岛日报》今天（20日）报道，联署信提到，联署的区议员希望清晰表达杯葛违宪议会、拒绝“非法委任”的立场。

他们提出杯葛违宪议会的四大原因，包括《基本法》规定立法会除首届外每届均四年一任，北京绕过选举程序，假借人大单方面决定委任现届立法会全体议员延长任期“不少于一年”，是无可争议地直接违反了《基本法》，明显违宪，因此所谓延任的议会也将会是一个违宪议会。

信中提到，参考世界各地历史，透过不经选举借故无限延长任期的违宪议会来巩固权力往往是极权政府和独裁者的拿手好戏，一旦议员接受委任，即认可并授权予北京的违宪议会，中国执政当局大可借此向外宣称其延长任期的决定合宪合法合理，一方面以各位议员的参与为其充权，一方面为万年国代铺路，违宪议会先例一开，大家不但没杯葛，“更反参与其中，他日定必后患无穷，绝对不可不察。”

信中称，2016年第六届即现届立法会选举时，市民投票清楚授权各议员是出任四年立法会议员，到今年9月底为止。

联署信也说，立法会议会在建制派多数把持，加上政府“不断干预”的情况下，民主派根本无法作为，这也正是民主派放手一博追求“35+”尝试扭转局面的初衷，留任只让中国执政当局赢得议员作为其遮丑布，向港人及国际继续摆弄其所谓港人治港、高度自治、民主派也能参与政治的破败谎言，予其口实反击国际非难。

信中强调，民主派立法会议员接受中国执政当局委任与否，绝不是议员的一己决定，影响的也绝对不只是一己之身，吁请各议员慎重考虑，万勿轻率决定。