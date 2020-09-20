全球科研城市榜出炉：前二十强中国占六席

自然指数（NatureIndex）发布的全球科研城市榜单里，北京在全球科研城市中继续蝉联第一，中国有六座城市跻身前20。

据北京日报客户端报道，自然指数创始人斯文班克斯（David Swinbanks）9月19日在中关村论坛发布会上发布“自然指数-科研城市2020”数据。北京在全球科研城市中继续蝉联第一，纽约都市圈、波士顿都市圈、旧金山-圣何塞地区和上海分列第二至五位。

自然指数显示，中国除了北京和上海之外，另有四座城市跻身全球科研城市排名前20位，分别是南京（第八）、武汉（第13）、广州（第15）与合肥（第20）。

斯文班克斯分析说，人才和资助资金、科研设施等资源的集中是排名全球前五位城市持续保持科研领先地位的重要因素。例如，北京拥有北京大学、清华大学以及中国科学院等众多在全球具有影响力的高校院所，其中中国科学院是自然指数中位居全球第一的科研机构。纽约都市圈和波士顿都市圈则得益于两地均集聚了众多历史悠久、备受尊崇的大学和医院，发展成为全球领先的生命科学研究中心。

榜单显示，排名全球前五位的科研城市，其科研合作程度都很高。北京的全球城市间科研合作关系排名进入全球前10位，其中北京与上海的科研合作产出位居全球首位。

自然指数排行榜是基于2019年7月1日至2020年6月30日发表在《自然》（Nature）、《科学》（Science）、《细胞》（Cell）等全球82种顶尖自然科学类期刊的文章，加权统计得出。

“自然指数-科研城市2020”还将视野扩大到自然指数之外，分析了全球200余个城市发表的所有论文中的高影响力论文的产出变化，相关研究人员得出全球科学研究发展的两个主要趋势：一是科学研究中心布局悄然发生变化，北京、上海、首尔等新锐城市竞争力逐步显现，与波士顿、伦敦和巴黎等城市的距离不断缩小。二是国际科研合作呈现快速发展趋势，主要是由高影响力论文产出比例低和高影响力论文比例高的城市间的合作带动。