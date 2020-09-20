中科院士：中国拟2045年实现“航班化”航天运输 

中国科学院院士、中国航天科技集团有限公司科技委主任包为民说，中国计划在2045年实现“航班化”航天运输系统。

据澎湃新闻报道，包为民在中国航天大会上报告说，可重复使用航天运输系统是可多次往返于地面与空间轨道、对此重复使用的航天运输系统，具有“自由进出空间、按需返回地面、多次可重复使用”的典型特征。

现阶段的一次性运载火箭远未达到“航班化”运输系统的要求，发射准备时间长，价格也相对高昂，尤其是航天飞机，并没有达到美国当初设计目标。航天飞机研制生产费用花费约100亿美元（135.91亿新元），一次飞行费用约为5亿美元，发射准备时间数个月。

他介绍说，中国计划在全面提升新一代运载火箭性能水平基础上，计划到2045年实现一小时全球抵达、地面与轨道间以及轨道与轨道间的“航班化”航天运输。

包为民说，实现这一目标将分阶段推进：2025年前为起步建设阶段，主要任务是突破关键技术，形成试验使用系统；2035年实现目标初步建成，总飞行数百次、总货运千吨级、总客运千人次；到2045年目标全面建成，实现按需发射，每年总飞行次数达到千次量级，总货运万吨级，总客运万人次。

对于在技术途径上如何具体实现这一目标。包为民介绍说主要包括三种：一是可重复使用运载火箭加上高超声速技术；二是升力式可重复使用运载器加上高超声速技术；三是先进组合动力技术。这三种技术途径从相对简单到相对困难。