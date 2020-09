台湾驻美代表萧美琴将个人推特帐号简介修改为“Taiwan Ambassador to the US(台湾驻美大使)”。对此,台湾总统蔡英文对萧美琴的工作表达肯定,强调无论头衔为何,萧美琴都会持续保持台美双方良好沟通。

据《自由时报》报道,正式官方头衔为“中华民国驻美代表”(ROC Representative to the United States)的萧美琴,将个人推特帐号简介修改为“Taiwan Ambassador to the US(台湾驻美大使)”。

台美并无邦交关系,目前台湾驻美机构为“驻美国台北经济文化代表处”。

台湾的《驻外机构组织通则》规定,台湾与其他国家间若无邦交关系,通常设置“代表处”或“办事处”,若与台湾有邦交的国家则设置大使馆、总领事馆或领事馆,其中大使馆为外交最高层级,并设“大使”一人。

针对此事,蔡英文对萧美琴的工作表达肯定,称赞“美琴一向非常积极也非常努力”,说萧美琴担任代表后带领驻美代表处向前冲刺,跟各方沟通也很好。蔡英文表示,无论萧美琴头衔为何,都会和驻美代表处一起与美国各方保持最好的沟通状况。