台媒：台湾国防部将“第一击”定义改为“自卫反击权”

台湾媒体引述军方消息报道，台湾国防部已将“第一击”的定义修改为“自卫反击权”，并称面对两岸军事情势升温，军方依“不挑衅、不怯敌、避免擦枪走火”原则，并遵循国际法规与联合国宪章，但如果敌方对台攻击，台湾方面随即采自卫反击。

据台湾中时电子报今天（20日）报道，军方消息人士透露，自卫反击权是用在敌方对台攻击，台湾方面是不会主动攻击。军方官员说，将第一击改成自卫反击权，代表“我不是怕你，你攻击，我一定反击。我不会开第一枪，但若你攻击我，我一定反击。”

报道称，长期以来，台湾军方内部对第一击使用时机有仁智互见看法，有人认为，对岸部队集结已有明确犯台征候，即可先发制人，但多数军人认为，须待敌人攻击，如打第一枚飞弹后，始能还击。此外，敌人一发射飞弹就算攻击，还是打到台湾领空才算，内部也有辩论。

至于飞行员，没有空军作战指挥部命令，如果开第一枪，战机落地就法办。不过，军方官员说，台湾飞行员纪律严明，都会依令处置空中状况。

此外，军方消息来源说，海峡中线本来就是条虚线，是美国人划的，双方在没有任何谈判下，非常有默契的依循，成为两岸的“楚河汉界”。现在，中国大陆军机飞过中线，台湾方面都会应处，但就法律层面言，中线是自由航行区，大陆机舰硬是打破惯例航行，台湾方面不能开火。