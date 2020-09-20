台官员：台美将就5G干净网络、印太战略等议题展开正式对话

台湾经济部长王美花今天（20日）宣布，台美双方就包括5G干净网络、印太战略、等议题交换意见，为正式对话做准备，双方也共识将召开正式对话，且会尽速召开。

据台湾《自由时报》报道，美国国务院次卿克拉奇（Keith Krach）本周访台期间举行经济会议，王美花今天召开记者会，说明会谈议题。

会谈涉及八个议题，即经济繁荣网络、第五代移动通信技术（5G）干净网络、产业供应链重组、印太战略、新南向政策、基础建设能源、投资审查，以及妇女经济赋权。

王美花也说，会谈气氛良好，虽非正式对话，但已迈出美台重要一步。此外，双方也已有共识，将尽速展开正式对话，本次先行盘点议题，正式会议再深化对谈；而对举行正式会议双方已有共识，无论大选等因素，双方还是会尽速来谈。

在经济繁荣网络方面，美国方面在会中正式向台湾介绍近期提出的“经济繁荣网络”（Economic Prosperity Network，EPN），提及EPN将从经济安全角度切入，提倡经济自由、开放、透明及公平等价值，未来将涵盖综合性的经济合作议题。

而在5G干净网络方面，双方也提出进一步合作可能性。其中，美国分享推动“干净网络”倡议（Clean Initiatives），来维持网络资讯安全与个资保护。王美花说到，台湾介绍，当地有五家电信商全数入列美国国务院评定的31家“可信赖5G干净网络营运商”，且向美国介绍台湾在4G时就未使用华为的核心设备，5G则延续此选择。

产业供应链重组方面，王美花提到，台湾向美国说明台湾已因应美国与中国大陆之间的贸易战，早在2019就推动台商回台政策，目前已有200多家台商响应。

此外，美国对台半导体生态系有相当兴趣。王美花说，台湾介绍台湾半导体优势，包括从晶圆制造、封装测试已有完整生态，甚至也促成外资来台加码投资；此让台湾有条件可成为全球供应链的信任伙伴，进行进一步深度合作。