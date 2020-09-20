有评论认为歼20足以在台海形成隐身机之墙

有中国大陆军事评论员认为，大陆可以在台军雷达无法探测到的安全距离上部署歼-20等隐身战机，并使用远程空空导弹对任何出现的空中目标进行打击。

据观察者网报道，该媒体的独立评论员施洋撰文说，凭借歼-20本身的隐身性能，解放军可以做到在后方预警机等情报体系的支援下，在台军雷达无法探测到的安全距离上（也基本在海峡中线附近）部署歼-20等隐身战机，并使用远程空空导弹对任何出现的空中目标进行打击。

中共中央军委机关报《解放军报》14日报道，东部战区空军航空兵某旅“王海大队”飞行员，在空中演习对抗中驾驶“新型战机”，以零损伤的代价击落敌机17架。港媒据配图推测，此“新型战机”是改装升级的隐形战机歼-20。

观察者网的评论文章认为，目前中国大陆海军的”王海大队“所在旅已经换装了两位数的歼-20战机，按照解放军9月19日空中行动的规模，大陆现在就能在台海上空实现台军看不见的“威龙之墙”。对于刚用上四代半战机的台湾空军而言，这样的力量称得上“灭顶之灾”。

文章认为，类似的场景不但能在台湾海峡出现，在东海、黄海乃至南中国海水域上空，只要搭配得当，旅级规模的歼-20就能依托后方支援形成强大的空中优势。

大陆9月19日出动大规模机群在台海开展行动。其中歼-10、歼-11、歼-16越过台海中线进行演训，台湾岛西南方向空域则有轰-6K、运-8反潜机和歼-16接近台湾岛。