推特简介引关注 萧美琴：驻美代表正式职衔未变

针对个人推特简介改成台湾驻美大使,台湾驻美代表萧美琴解释,驻美代表仍是对外的正式职衔,但她代表台湾,“ambassador”(大使)不但是对她现有工作的形容词,也是美方对她的称呼方式。

6月甫上任的台湾驻美代表萧美琴日前将个人推特帐号简介修改为“Taiwan Ambassador to the US(台湾驻美大使)”,她的正式官方头衔为“中华民国驻美代表”(ROC Representative to the United States)。

对此,萧美琴昨天在个人面簿上澄清,她与美国政府机关互动的正式职衔仍是“Representative, Taipei Economic and Cultural Representative Office”,中文是“台北经济文化代表处代表”。

据中时电子报等台媒报道,萧美琴也说,自7月底到任后像拼命三郎一直努力跟各界接触、沟通、争取,盼长期台湾在国际上碰到的不公平待遇能够有所改善。“在代表处同仁一起努力下,有些事情确实有所进展,美方对我们许多的诉求也多正面看待”。但每一步都是艰辛,也不可否认,双边关系的法律结构,以及美国的政策框架“一中政策”还是存在著。

因此,她在私人推特的简介上用“ambassador”不是美国官方目前所承认的称谓,但也不是她“自封自嗨”。

萧美琴表示,她在美国代表台湾,实际工作跟各国使馆没什么不同,甚至因台湾处境艰困,她的工作量以及跟美方互动频率比其他国家大使的业务还要多跟复杂。

她并强调,“ambassador”不但是对她现有工作的形容词,事实上也已经成为许多美方各界友人称呼她的方式。

台湾的《驻外机构组织通则》规定,台湾与其他国家间若无邦交关系,通常设置“代表处”或“办事处”;若与台湾有邦交的国家则设置大使馆、总领事馆或领事馆,其中大使馆为外交最高层级,并设“大使”一职。台美之间目前并无邦交关系。

萧美琴指出,总统蔡英文任命她出任驻美代表,她身负重任。虽然存在长年的法律、政治及地缘战略的障碍与侷限,但台湾有许多故事需要被国际上更多人看到,台湾的国家利益,尤其是国家安全与经济繁荣,更需要寻求一切推进的机会。自诩“战猫”的她会继续努力,寻找那些狭隘空间中生存的机会。