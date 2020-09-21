云南宣布全面进入战时状态

云南官方透露，当地政府前天（19日）召开疫情防控调度会议，要求各级、各地“全面进入战时状态”，强化边境管控。

据云南省人民政府网站消息，中共云南省委、省政府应对冠病疫情工作领导小组指挥部19日召开专题视讯调度会，听取瑞丽前线指挥部和勐海、腾冲、河口、普洱等地疫情防控工作情况汇报。

会议指出，针对此次缅甸疫情输入云南，广大干部群众要引以为戒，切勿疏忽大意、思想麻痹。

“所有边境州（市）、县（市）都要迅速把思想和行动统一到党中央、国务院的决策部署上来，认真贯彻落实省委、省政府近期关于边境疫情防控的工作部署要求，把防范境外疫情输入作为当前疫情防控的重中之重。”

会议最后提出，各级各地要坚持统一领导、统一指挥、统一行动，全面进入“战时”状态，毫不松懈抓紧抓实抓细边境管控各项工作。

云南省瑞丽市早期因缅甸境外移入疫情，已从上周一（14日）起封城，随后进行全城核酸检测。据中国媒体报道，当地截至前天已完成约28万7254人检测，全数为阴性。

位于云南西部的瑞丽市，三面与缅甸接壤，并设有多个边贸试验区与开发区，是中缅边境人员、车辆和货物流量最大的口岸。当地出入境边防站的数据显示，瑞丽口岸去年出入境人员达1672万人次。

缅甸冠病病例自8月中旬以来急剧增加，主要是由印度、孟加拉和菲律宾入境的病患传播。当地冠病疾控中央委员会此前发布通告，要求民众除了健康问题和极其重要的事情外，不要远行。