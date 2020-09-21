港警回复12港人案件 否认内地警方跨境执法

12名港人疑潜逃台湾被中国内地海警截获，目前扣押在深圳盐田区看守所，被控涉嫌偷越国家边境犯罪，部分被捕者家属昨天到香港警察总部报案，要求警方交代12人被截获的位置和船只雷达资料等。警方昨晚发声明称，12名港人被拘捕当日未发现任何内地海警船进入或停留香港水域。

据香港01网站报道，部分被捕者家属昨天到警察总部报案，协助家属的本土派邹家成指，家属委托的律师未能探访被捕者，质疑当局称12人安全是否属实，故到警总报案。他要求政府派人面对面探访12人，确保他们安全，并要求海事处公开交代雷达资料、被截获位置等。

立法会议员朱凯廸指，海事处的雷达全填24小时监察香港水域，根据过往的海难调查报告，船只的位置和路线非常清晰，认为海事处有大量资料未向公众披露。他认为12名港人在哪个水域被截获是案件关键因素，要求海事处交代详情。

香港警方昨晚声明说，8月28日循相互通报机制，接获内地执法部门通报，于8月23日在内地水域拘捕12名港人，涉嫌非法入境内地（偷越国(边)境罪），内地执法部门正依法处理。

警方还称，8月23日上午的航行监察系统记录，未发现任何内地海警船进入或停留香港水域。当天上午也没有接获任何上述报告或市民求助。

警方强调，12名港人被内地执法部门拘捕，行动与警方无关。警方接获通报后即时通知被捕人士家属，并向家属提供向特区政府求助的渠道。相关部门会继续与当事人家属保持紧密联系，跟进事件，提供适切协助。