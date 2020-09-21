新党主席海峡论坛吁协商“一国两制台湾方案”

台湾新党主席吴成典昨天在海峡论坛上表示，新党赞成签署“两岸和平协定”，一起实现“一国两制台湾方案”的内容协商。三位台湾青年也在会上疾呼，两岸应融合发展，共创双赢。

综合台湾《联合报》及《自由时报》报道，第12届海峡论坛昨天在厦门举行，吴成典致词时表示，战争无情，和平无价。两岸之间除了和平之外，任何破坏和平的想法跟操作会带来两岸的危机。他说，“我是台湾的中国人，始终喝台湾水，认为只有统一，才会真正给两岸同胞带来双赢，只有统一，民族才会伟大复兴”。

吴成典表示，此刻，台湾海峡的上空剑拔弩张，很不平静。他要特别为两岸同胞，甚至全球人民请命，一起防止“两岸可能骨肉相残的战火”。

他呼吁，大家放下我执，一起来让“一国两制台湾方案”的内容协商能够实现。

他还主张，为了台湾的前途，应该要倡议“台湾民间自救行动”。内容有四点：一、支持“九二共识”，坚决反对台独；二、不能否认自己是中国人，才能争取“中国人不打中国人”的保证；三、不做美国等国际强权对抗中国的棋子；四、要去除“一国两制”和平统一的“污名化”。

此外，中共十九大党代表，在复旦大学任教的卢丽安受邀在会上发表演讲时表示，两岸愈是困难，更应交流凝聚共识。“吾道不孤，两岸应顺应歷史传承，融合发展”。

卢丽安说，“病毒并不可怕，可怕的是台独”。她语带哽咽地说，“中秋节到了，我很挂念在台湾的父母和公婆，衷心祝愿，两岸能融合美满，两岸花好月圆”。

据报道，在国民党宣布不以政党形式派团参加海峡论坛后，台湾方面又新党主席吴成典、副主席李胜峰、全委会委员郑光礼、亲民党党务顾问黎建南、国民党前大陆事务部副主任陈耀鑫，以及若干台商等37人组成台湾代表团，赴厦门参与海峡论坛。

另外，国民党立委陈玉珍、前台北县长周锡玮，以及新党荣誉主席郁慕明、名嘴黄智贤等十多人皆录制祝贺影片，提供大会在开幕式放送。

此外，对于大陆军机近日不断越过海峡中线，台湾空军升空以广播驱离，亲民党党务顾问黎建南接受深圳卫视专访时戏謔说，台湾有个笑话叫“机飞狗跳”，就是大陆军机来飞，美国的走狗在跳，所以叫“机飞狗跳”。

黎建南认为，这可以看得很清楚，大陆军机来不是针对台湾，是因为你要配合美国打这个牌；大陆也分得很清楚，这个主权是核心价值，不容任何人想要来操作，外面不能来干涉中国内政，这是国家尊严的问题，所以一定要给你“亮剑”。

对此，民进党有立委批评说，无民意基础的统派小党，没资格代表台湾，发表背叛台湾人民的促统言论，绝对会受到台湾民众唾弃。