钟南山：今冬明春抗疫 防控是关键疫苗是根本办法

中国国家卫健委高级别专家组组长、中国工程院院士钟南山近日针对冠病疫情的发展态势表示，今年冬天或明年春天疫情应该还会继续存在，且很可能发生局部暴发，控制传染是防控关键，而疫苗是解决疫情的根本。

据《科技日报》报道，钟南山18日在为中关村论坛全球科学与生命健康论坛录制的视频中说，控制传染是今冬明春疫情防控的关键，发现局部地区疫情后，应采取社区层面联防联控、社区全民核酸筛查、追踪密切接触者、隔离核酸阳性的无症状感染者等措施。事实证明，这些方式也是行之有效的。尤其要警惕无症状感染者，其在出现症状前后5天传染性最强，病毒载量很高。

钟南山指出，“疫苗是解决疫情的根本。”过去曾经有想法，让人群自然免疫，但这个代价太大了，全球有很多人死亡。最终形成群体免疫，要依靠疫苗，以此保证绝大多数人的生命安全。

钟南山还说，回顾中国的疫情防控阻击战，早期防控非常重要。以6月初北京新发地疫情为例，兰州大学的研究模型表明，如果将公共应急响应级别从三级升级到二级，病人人数会明显减少，大概是一半；假如没有任何防控措施，预计会有20万人感染；但因为采取了严格的措施，最终患病人数只有330多人，而且14天即完全控制。

钟南山说，“疫情还在继续，这对很多国家来讲都是极大的挑战，因此疫苗就变得更加重要。而且尤其需要全球各国大合作，大规模接种需要大约1—2年的时间。”

目前全球有182款候选疫苗正在攻关，其中32款进入临床试验，九款疫苗在进行Ⅲ期临床研究，对于病毒突变是否会影响疫苗效果的问题，中国工程院院士、军事科学院研究员陈薇说，她的团队一直在进行全球新冠病毒基因组序列进化分析。截至2020年9月，在公共数据库中已上传新冠病毒序列超过10万条，其中高质量全基因组序列约6万条，采样自6个大洲超过105个国家和地区。重组疫苗的靶基因是新冠病毒S基因，全长近1300个氨基酸，这段基因仅在S614氨基酸位置有一个相对稳定的单点突变，这个点突变与受体结合域（RBD）的距离相对较远，对抗原性影响有限。

9月16日，陈赛娟院士团队发表的研究结果也表明，感染未突变病毒的康复者血浆对突变病毒有相似的中和活性。陈薇说，“也就是说，这个突变点对疫苗的影响很小，微乎其微。”

陈薇说，不同的疫苗有不同的优缺点，应客观看待疫苗研发消息。

就此前有疫苗受试者出现发热问题，陈薇表示，这都是正常免疫反应，而且48小时这些症状就自行缓解了。临床试验就像飞机试飞一样，发现问题不可怕，这样才能在大规模应用的时候，知道问题出在哪儿，该怎么处置。