中国新设北京等三个自贸区 浙江自贸区扩区打造油气全产业链

中国国务院印发北京、湖南、安徽自由贸易试验区总体方案，以及浙江自由贸易试验区扩展区域方案。其中，北京自贸区将开展本外币一体化试点，允许区内银行为境外机构人民币银行结算账户发放境外人民币贷款，创新企业外债管理方式，逐步实现中关村国家自主创新示范区非金融企业外债项下完全可兑换。

据中国政府网发布的消息，本外币一体化试点将在此方案下展开，区内银行将获准为境外机构人民币银行结算账户（NRA账户）发放境外人民币贷款。

此方案将研究推进境外机构投资者境内证券投资渠道整合，也研究推动境外投资者用一个NRA账户处理境内证券投资事宜。

方案支持设立重点支持文创产业发展的民营银行，鼓励符合条件的中资银行开展跨境金融服务，支持有真实贸易背景的跨境金融服务需求，并且推动重点行业跨境人民币业务和外汇业务便利化。

方案支持依法合规地通过市场化方式设立境内外私募平行基金，便利符合条件的私募和资产管理机构开展境外投资。

此方案也支持跨国公司通过在境内设立符合条件的投资性公司，依法合规设立财务公司，并开展区内企业外债一次性登记试点，不再逐笔登记。

除北京外，湖南自贸区开展外商投资股权投资企业合格境外有限合伙人（QFLP）试点，探索开展境内人民币贸易融资资产跨境转让业务；安徽自贸区探索开展离岸保险业务。

浙江自贸区扩展区域实施范围119.5平方公里，涵盖三个片区。将探索开展境内贸易融资资产转让业务和不良资产对外转让业务，打造以油气为核心的大宗商品全球资源配置基地等。

文件称：“支持浙江自贸试验区围绕油气全产业链深入开展差别化探索。”以油气、化工品等为重点，积极开展原油、汽油、液化气等储备业务，建设化工品国际贸易中心和分拨中心，打造成为国家级油气储备基地。

此外，浙江自贸试验区还将拓展与其他国家的农产品贸易合作，大力发展进境牛肉等高端动物蛋白加工贸易产业。建设进口粮食保税储存中转基地，支持以大豆为突破口，创新粮食进口检疫审批制度，允许对非关税配额粮食以港口存放方式办理检验检疫审批，进口后再确定加工场所。