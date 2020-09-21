李心草案被告获刑一年六个月

中国昆明市盘龙区法院21日宣判李心草案，以过失致人死亡罪判处被告人罗秉乾有期徒刑一年六个月，并赔偿原告6万3257元（人民币，下同，1万2683.35）。

据中国央视报道，法院审理查明，罗秉乾去年9月8日与任某燊、李心草、李某某昊聚会。罗秉乾当晚多次提议在不同地点连续饮酒。在李心草出现走路摇晃、坐立不稳、情绪不安等醉酒状况后，罗秉乾对李心草进行了劝慰和安抚，尽到了一定的照管、帮助义务。

法院查明，李心草在醉酒状态后期的一个多小时内，异常状况不断加剧，陆续出现胡言乱语、乱砸乱打、往自己头上泼水、以头撞桌、用啤酒瓶盖割腕、跨越江边护栏等举动，辨别和控制能力明显下降。

罗秉乾只是采取劝说等一般安抚行为，认为这样即可避免危害后果发生，没有采取相应的有效救助措施，而且为避免麻烦及承担救助费用，未采纳报警、送医的建议，采用打耳光的粗暴方式为李心草醒酒，致使李心草情绪更加不稳，最终造成李心草翻越江边护栏坠江溺亡的危害后果。

法院另查明，因李心草死亡造成其亲属丧葬费、交通费、误工费等经济损失。

法院认为，罗秉乾犯过失致人死亡罪名成立。鉴于罗秉乾对李心草实施了一定的照管，有自首情节，自愿认罪认罚并签署具结书，从宽判处其一年六个月，并赔偿原告6万3257元。

就读于昆明理工大学物联网专业的大二女生李心草2019年9月8日，跟室友任某某和男子罗秉乾、李某某昊一同晚餐后辗转三个酒吧消费。当晚醉酒状态的李心草冲出酒吧坠入盘龙江溺亡。

事发后，因李心草的遗体并无明显外伤，并无证据证明系他杀，家属也没有提出尸检申请，故警方一直没有下发死亡通知书和不予立案通知书。

然而根据李心草的亲属到事发的桃源街热度酒吧观看监控视频时发现，与李心草一同饮酒的男子罗秉乾压在醉酒的李心草身上，监控视频中还有罗秉乾打李心草耳光的镜头，这与案发后罗秉乾向家属保证没有与李心草有任何接触、刺激、冲突的言辞相矛盾，由此家属怀疑李心草生前被猥亵。