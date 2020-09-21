据悉蚂蚁集团将IPO筹资目标提至350亿美元

知情人士透露，经评估早期投资者意向，马云的蚂蚁集团正在寻求通过首次公开募股（IPO）筹资至少350亿美元（474.19亿新元），从而让这家中国金融科技巨头有望创下上市交易规模的纪录。

据彭博社报道，上述因事未公开而不愿具名的人士透露，蚂蚁集团提高IPO目标是基于估值从之前的2250亿美元提高到了2500亿美元左右，而蚂蚁此前预计筹资至少300亿美元。

蚂蚁集团沪港（上海和香港）两地同步上市可能成为有史以来最大的IPO，超过沙特阿美（Saudi Aramco）290亿美元的纪录。其市值可能超越美国银行，达到花旗集团的两倍以上。在美国银行股中，只有摩根大通的市值更大，达到3000亿美元。

蚂蚁集团的A股上市申请上周五获科创板上市委通过。提出IPO计划后，该公司受到一系列旨在降低中国互联网金融领域风险的新规定的打击。监管机构遏制了小额贷款资金来源，限制了贷款利率，并对蚂蚁和其他企业集团提出了新的资本和牌照要求。

知情人士说，总部设在杭州的蚂蚁集团正寻求香港交易所周四举行聆讯，以清除下一个关键障碍。蚂蚁集团在电子邮件声明中不予置评。

蚂蚁已选择中金公司、花旗集团、摩根大通和摩根士丹利安排香港IPO事宜。