解放军宣传视频被指疑似使用好莱坞电影镜头

中国军方前天（19日）在微博上发布宣传视频展现军力，但有观察家指部分镜头疑似取自好莱坞电影。

据香港《南华早报》报道，观察家认为，部分镜头取自或疑似取自赢得奥斯卡奖项的2008年作品《拆弹部队》（The Hurt Locker）以及1996年动作惊悚片《勇闯夺命岛》（The Rock）。

一名不愿具名的消息人士称，解放军宣传部门“借用”好莱坞电影让宣传视频看起来更加壮观是惯常作法。

消息人士透露，宣传部门内的几乎所有军官从小到大都观看过好莱坞电影，所以对他们而言，美国战争电影拥有最酷的镜头。

这名消息人士也认为，解放军不太可能面对侵犯版权问题，宣传片不会有任何知识产权问题，因为他们只使用几秒钟的镜头，也不能以商业用途发布解放军影片。

由中国人民解放军空军发布的“战神轰-6k，出击！”视频显示，轰-6K军机从中国西部基地飞往太平洋地区，并在那里用弹头“攻击”一座海军基地，而这座基地与在关岛的美国设施有相似之处。

军事评论员宋忠平认为，解放军不仅专注于关岛，并说美国在亚太地区的许多基地，包括日本在内部署战略轰炸机。

宋忠平也认为，中国人不太在乎这些镜头是否来自好莱坞电影，因为他们更加关注宣传片的核心信息，即解放军永远不会让外国势力干涉台湾问题。