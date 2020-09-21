汇丰传将被中国列入不可靠清单 股价一度下跌超过4%

《环球时报》记者前天在社交媒体上发文，称在香港上市的汇丰银行可能被中国政府列入不可靠实体清单。受此消息影响，汇丰银行股价今早开盘后一度下跌超过4%，甚至跌穿了2009年金融海啸时创下的低点。

截至中午收盘，总部在英国并持有汇丰银行的汇丰控股股价下跌2.9%，报30.05元（港元，约5.25新元），是近期低位。

综合“香港01”、《香港经济日报》等报道，《环球时报》首席记者Qingqing Chen周六（19日）在个人推特上发文，称有消息人士透露，汇丰银行和联邦快递（FedEx）极可能是第一批被中国商务部列入不可靠实体清单的公司，以回应美国打压中国企业。《环球时报》官网暂未见相关报道，Qingqing Chen的这则推文目前已找不到，疑似被删除。

《环球时报》首席记者Qingqing Chen，据报上周六（19日）在个人推特发文，称汇丰银行和联邦快递（FedEx）极可能是第一批被中国商务部列入不可靠实体清单的公司。（互联网）

根据中国商务部前天发布的《不可靠实体清单规定》，中国将对外国实体的两类行为采取措施。

这包括危害中国国家主权、安全、发展利益的行为；以及违反正常的市场交易原则，中断与中国企业、其他组织或者个人的正常交易，或者对他们采取歧视性措施，严重损害他们合法权益的行为。

根据规定，被列入清单的外国实体，在从事与中国有关的进出口活动、到中国境内投资，或是入境中国时都可能受限。

对此，光银国际的研究主管林樵基接受彭博社访时说：“汇丰被中国列为一家不可靠的公司，（这种）确定性很高，因为是《环球时报》说的......该行在中国开展业务将面临许多困难。”

此前，汇丰银行一直被中国舆论指在华为首席财务官孟晚舟案件中扮演了一定的角色。据报道，为了避免美国司法部的刑事指控，汇丰内部对华为账户进行了调查，并最终导致孟晚舟在加拿大被捕。

中国全国政协副主席、香港前特首梁振英，今年5月底曾在社交平台上点名汇丰银行，指该行的利润主要来自中国，但董事局和高阶管理层几乎全部是英国人，并提醒汇丰在政治问题上万万不能一边赚中国的钱，一边跟着西方国家做损害中国主权、尊严和人民感情的事。

梁振英当时在面簿写道：“中国和香港都没有欠汇丰，汇丰在中国的业务，中国和其他国家的银行完全可以隔夜取代。英国要和中国较量，持有汇丰户口的特区政府，中国内地和香港的工商界，尤其是人大代表、各级政协委员要马上自保，避免成为类似华为一样的人质。划上进行了大量投资。