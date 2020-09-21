字节跳动：保持TikTok Global控制权 持股将达80%

字节跳动21日发布声明，对于关于其控制权、源代码、税收、教育基金等问题予以回应。字节跳动说，TikTok Global目前是字节跳动持股100%的子公司，完成Pre-IPO融资后，TikTok Global将成为字节跳动持股80%的控股子公司。

据中新社报道，字节跳动还在声明中说明，TikTok Global的董事会成员包括字节跳动的创始人和字节跳动的现任董事，以及沃尔玛CEO。

这意味着，在此合作方案下，字节跳动不会失去对TikTok的控制权。

针对源代码的传言，字节跳动说，目前的方案中，不涉及任何算法和技术的转让。甲骨文对TikTok美国业务的源代码拥有安全检查的权限。

据悉，展示源代码是跨国企业遇到本土数据安全顾虑的通用解决方案。微软2016年在北京成立了技术透明中心，中国技术专家可以查看微软产品和服务的源代码，检测其安全性；2019年，思科在德国波恩开设技术验证服务中心，用以向德国联邦信息安全局公开验证其5G源代码是否合规。

针对需向美国财政部缴税50亿美元（67.76亿新元）的报道，字节跳动说，这只是对TikTok未来几年业务发展所需缴纳的企业所得税和其他经营税的一个预测。实际税额还需根据业务发展的实际情况和美国的税收结构而定。对于税款的预测与此次合作方案无关。