澳洲前驻华记者称两年前曾被中国当局威胁

澳大利亚广播公司一名记者今天（21日）声称，自己担任驻华记者期间，曾因澳广的对华负面报道而受到中国当局的谴责，并被中国当局威胁超过三个月，直到他和家人在2018年“被迫”离开中国为止。

这名记者卡尼（Matthew Carney）透过澳广网站叙述他最后几个月在中国的情况。卡尼说，澳广驻华办事处2018年8月收到自称是中共中央网络安全和信息化委员会人员的电话。这名不愿具名的男子在电话中指责澳广的报道违反中国的法律法规，散布谣言和非法有害的信息，危及国家安全，损害国家尊严。

卡尼提到，澳广网站在这之前已无法在中国浏览。

卡尼称，中国当局试图迫使外国记者自我审查的一种方式，是威胁这些记者居留签证可能不会获得更新。

卡尼说，他在签证到期前六周提交续签申请，如果一切顺利，申请有可能在10天内就获得批准。卡尼不但没有收到有关续签申请的回应，还被中国外交部约谈长达两小时。

卡尼提到，一名女职员在约谈期间愤怒地提及由他撰写的涉疆、中国领导层与政治新闻字句，并批评卡尼伤害中国人民和领导层。

卡尼尝试辩护，而这名女职员则说，他已经触犯中国法律，相关单位正在调查中。

卡尼下来两周也被同一名女职员两次约谈，并在最后一次的约谈中得知，他的案件已改由上级机关展开调查，而这个上级机关对于澳洲的反外国干预法感到不满。

卡尼的续签申请后来获得批准，但只延长两个月。他和他的妻子在办理护照盖章手续时却被告知立即向公安单位报到，而公安人员要求他们带着14岁女儿前往北京北部的一个地点。

卡尼指盘问者告诉他，他和他的女儿违反签证规定，而且女儿已达到法定成人年龄，所以将被提控，中国也有权扣留他的女儿。

在与澳洲使馆职员、中国籍同事和澳广商议后，卡尼决定认罪致歉。卡尼声称，他与他的女儿按照指示，将他们认罪的过程录下来。

卡尼的签证后来获得延长，但后来一名在他的报道中提及的中国女子向他威胁，要以诽谤罪控告卡尼。卡尼决定听取美籍律师的劝告，举家离开中国。

卡尼称，这是他首次公开上述事件，并说当初离开中国后不愿提及，因为他不想伤害澳广在中国的工作，也不想让工作人员面临风险，或导致澳广驻华记者获得记者签证的机率受到影响。

不过，澳广记者博图斯与《澳洲金融评论报》驻上海记者史密斯本月紧急离开中国事件，促使卡尼改变初衷，谈及上述事件。