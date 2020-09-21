孙红梅任新疆政府副主席 成又一名“70后”省级女干部

“70后”女干部孙红梅出任新疆自治区政府副主席，她此前任内蒙古自治区党委组织部常务副部长，一直在内蒙古自治区工作，这是她首次跨省份履新。

据《新京报》报道，新疆自治区人民代表大会常务委员会9月19日决定任命孙红梅为新疆维吾尔自治区人民政府副主席，任命刘苏社为新疆人民政府副主席。

此前9月1日晚，自治区党委召开视频会议，安排部署统筹推进常态化疫情防控和经济社会发展工作。新疆卫视的新闻画面显示，孙红梅出席会议。

记者注意到，孙红梅是一名“70后”女干部，此前任内蒙古自治区党委组织部常务副部长，她一直在内蒙古自治区工作，这是她首次跨省份履新。

据公开简历，孙红梅是满族人，1970年1月出生，辽宁北票人，大学学历，1990年12月入党，1991年7月参加工作。她1991年7月从内蒙古大学毕业后，进入内蒙古自治区人大常委会办公厅，十年间从秘书处科员逐步晋升为办公厅副主任兼研究室主任。

孙红梅2011年8月调任地方，任包头市委常委、宣传部部长，2016年任市委副书记、政法委书记。2017年年中，她升任内蒙古自治区党委组织部副部长、自治区党委政府考核办专职副主任，明确为正厅级，2018年消息显示，她已任自治区党委组织部常务副部长，直至此番调任新疆。

记者注意到，孙红梅此番跨省份晋升后，“70后”副省部级女干部人数增至三人。其他两人为共青团中央书记处常务书记、全国青联主席汪鸿雁，和福建副省长郭宁宁。

其中，汪鸿雁生于1970年4月，湖北孝昌人，毕业于武汉大学法学院经济法专业，毕业后在湖北工作了16年。2008年调任共青团中央书记处书记，2018年6月任共青团中央书记处常务书记，跻身省部级。

2018年11月，原任中国农业银行执行董事、副行长郭宁宁，任福建副省长。生于1970年7月的郭宁宁，也是目前最年轻的女性省部级领导。

和孙红梅同时被任命为新疆政府副主席的刘苏社，此前职务为国务院办公厅秘书二局局长。据公开简历，刘苏社1967年10月生，陕西杨陵人，1989年8月参加工作，中国农业科学院研究生院农业经济管理专业毕业，在职研究生学历，管理学博士。

他长期在原国家计委、国家发改委任职，曾任国家发改委地区经济司司长、固定资产投资司司长，2017年6月任国务院办公厅秘书二局局长，至这次调整。