香港新历史课本 谈古雅典和伊斯兰文明都有基本法内容

香港媒体发现，当地有新版初中历史课本增加《基本法》内容，包括讲解古代雅典民主政治制度时加入《基本法》条文，提及港人有选举权和守法义务。

据香港《明报》今天（21日）报道，其中一本在今年推出并经香港教育局审阅的新版初中历史书，在介绍古代雅典的管理制度时提到，雅典人抽签选出代表及官员，“这种由民众推举议会代表来实行管理的制度，成为世界议会民主制的起源”。

课本在同一页增设“基本法连线”栏目，提到《基本法》列明香港居民的权利和义务，包括选举与被选举权、集会、游行、示威等自由，居民也有义务遵守香港特区实行的法律。

在关于伊斯兰文明部分，历史书简介伊斯兰教的基本教义，包括穆斯林须恪守六项基本信仰原则，并在同一页新增资料，提到《基本法》列明不限制香港居民的信仰自由，“居住在香港的穆斯林拥有充分的自由”。

课本在介绍香港早期历史时提到，“香港地区在秦朝时期已归入中国版图，隶属于南海郡番禺县”，并在旁边增加《基本法》资料：“香港自秦朝起已被划入中央政府管治范围，说明香港的历史和内地有深厚渊源。因此，基本法中列明香港特别行政区是中华人民共和国不可分离的部分”。

另一本在今年推出并经教育局审阅的课本没有加入《基本法》内容，但修订了香港四大民系背景简介，强调他们原居中国，例如教科书原称广府人“从广东来港”，修订后称他们“原居中国北方”，之后定居广东，再南迁香港。

香港教育专业人员协会理事、历史科教师张往认为，将《基本法》内容加入初中历史书的做法未必对应教学需要，也不太符合历史教学专业。张往提到，学古代历史应着眼当时的事，若强行将现今事情套进古代历史，“逻辑上有些问题”。他也说，《基本法》并非不教，但较合适做法是等到学生学习20世纪香港历史时，才加入《基本法》条文。

香港教育局回应时说，《基本法》作为香港特别行政区的宪制性文件，与学生日常生活息息相关，所以学生认识基本法是理所当然的事。局方也说，现行中小学的不同科目包括历史科课程，都涵盖《基本法》教育，所以教科书提及与课程内容有关的《基本法》教育元素也算合理。