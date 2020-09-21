【视频】疑不满疫下封闭管理 西安外国语大学生集体呐喊30分钟

中国陕西西安的西安外国语大学的学生因不满校方在疫情期间封闭管理，昨晚在宿舍内集体呐喊近30分钟。

据《星岛日报》报道，西安外国语大学的学生9月20日晚上11时30分左右，在宿舍内集体呐喊近30分钟。学生说，封闭管理下不能出入校门，唯一购买生活用品的大学生超市因售卖不合格产品被关闭，全校女生只能使用一个澡堂。学生希望学校能多听学生的意见，真正为学生着想。

西安外国语大学今日在官方微博回应事件指，网上出现涉及学校疫情期间校园管理服务工作的信息，学校高度重视。学校及时调整完善相关措施，一是简化学生外出报备程序，严格执行非必要不出市的要求；二是尽快改善校内购物条件，24小时内增设临时购物超市，同时加快大学生超市的扩建改造，最大限度满足学生需求。

西安外国语还将进一步提升学生用餐、洗澡、快递等后勤保障能力，延长用餐、洗澡等服务时间，规范快递收发，严肃处理乱涨价行为，进一步加大对食堂食品安全、物价稳定等工作的监管力度；对个别工作人员在门禁管理中存在的粗暴言行，予以严肃处理。

学校回应后，“西安外国语大学”的话题登上微博热搜榜，收获了4.1亿阅读量，有网友认为，学校的回应没有解决封闭管理的问题。有网友留言道：“就想要你给一句话，解封不解封？”

还有疑似该校学生的网友连续发问说：“简化是怎么简化？出门看个病得父母给辅导员发短信。改善是怎么改善？”、“又闷又热队排的死长货架上夹杂着过期食品？提升是怎么提升？”、“洗澡排半个小时，快递堆在雨里派三天？处理是怎么处理？花钱降热搜表面公关实际依旧丝毫不改？”