瑞典空间公司：合同期后中国将无法使用澳洲一太空测控站

瑞典空间公司（SSC）说，一旦公司与中国的合约到期，中国将无法再使用西澳州一座战略性太空测控站。分析认为，这项决定将影响中国正在扩大的太空探索及在太平洋地区的遥测能力。

据路透社报道，瑞典空间公司告诉记者，等到当前与中国的澳洲测控站合约到期后，将不会续签新约支援中国客户。但该公司并未透露租约何时到期。

瑞典空间公司在答覆询问的电子邮件中写道：“基于整体地缘政治情势造成的中国市场复杂性，SSC决定未来几年主要聚焦于其他市场。”

上述测控站隶属于瑞典空间公司的子公司SSC Space Australia。

瑞典空间公司说，中国上次使用澳洲柏斯往北约350公里处的Yatharagga卫星站是在2013年6月，用于支持三名宇航员参加的神舟10号任务，此次任务完成了一系列空间对接测试。该公司当前合同支持中国载人航天飞行计划中与遥测、跟踪和控制服务有关的科学航天任务。

瑞典空间公司至少从2011年起就与中国订立合约，允许中国使用这座地面站的卫星天线。这座测控站紧邻瑞典空间公司的另一座卫星站，而卫星站主要由美国及美国航空暨太空总署（NASA）等美国机构使用。

澳洲与美国是关系牢固的盟友，两国在太空研究和空间计划方面进行合作，而堪培拉与北京的外交和贸易关系却不断产生嫌隙。现在包括北斗卫星导航系统在内的中国太空能力的扩张，是中美关系紧张的新领域之一。

地面站是航天计划的关键组成部分，因为它们创建与宇宙飞船的通信联络。各个卫星地面站拥有不同的能力，可用于协调民用-军用全球导航卫星系统（GNSS）使用的卫星。GNSS包括中国的北斗、俄罗斯的格洛纳斯系统（GLONASS），欧盟的伽利略系统和美国的GDS。

中国的航天计划最近今年增加对海外地面站的使用，跟随其太空探索和计划的扩张步伐。

新南威尔士大学电子工程学院的高级研究助理张万昌（音译：Joon Wayn Cheong）说：“总的来说，不管你在哪里设立一个GNSS监控地面站，都会提升对那个地区的定位精确度。”

英国诺森比亚大学的太空法和政策教授纽曼（Christopher Newman）说，中国希望切断对GPS的依赖，作为扩大其全球影响的整体计划的一部分。“在发生军事冲突的情况下，它们可能无法使用GPS。独立的安全系统对中国人民解放军的定位目标、武器和导航能力来说至关重要。”