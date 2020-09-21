中国石油巨头预计中国成品油需求2025年见顶

随着电动汽车和替代燃料削弱了消费，中国最大的石油公司预计中国的成品油需求约在2025年见顶。

据彭博社报道，中国石油天然气集团的研究人员在9月18日的报告报告中说，柴油的消费量在五年前触顶，而汽油需求将在2024年前后见顶。总体而言，2025年年底前，成品油需求将以每年约0.9%的速度增长，届时将见顶；相比之下2000年至2019年的年平均增长速度为5.6%。

根据中国石油天然气集团旗下研究机构中国石油规划总院的报告，电动汽车以及氢能源和燃料乙醇等替代燃料在20109年合计替代汽柴油13%的表观消费量。到2030年，替代总量将占汽柴油消费量的40%。 该研究机构的分析师建议适当控制新增和改扩建炼化项目的建设投运进度，以缓解愈演愈烈的国内成品油供需失衡。

到2019年底，中国电动汽车保有量约380万辆。到2030年，这一数字有望增长到8000万辆。研究人员说，氢能源被公认为是环保性能最好的车用燃料，但发展氢燃料电池汽车尚需突破技术关和经济关。截至2019年，中国已投用氢燃料电池汽车超过6000辆，预计到2030年将达到100万辆。

尽管今年由于疫情的原因导致航班骤减，但航空煤油仍然是前景光明的石油产品。2025年年底前，预计消费量将以每年约13%的速度增长；到2040年，人均飞行次数将翻一番。