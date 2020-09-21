萧美琴：台驻美大使不是美国承认的称谓 但自己职责和大使一样

将个人简介改为“大使”的台湾驻美代表萧美琴在面簿中澄清说，大使的名称并不是美国官方目前所承认的称谓，但她在美国代表台湾，实际工作跟各国使馆没有什么不同。

据美国之音报道，萧美琴周一（21日）在面簿澄清说，她与美国政府机关互动的正式职衔依然是“台湾经济文化代表处代表”。自己在私人推特账号中的简介上使用大使（Ambassador）名称并不是美国官方目前所承认的称谓。

不过她说，这也不是她个人自封，自己在美国代表台湾，实际工作跟各国使馆没有什么不同，甚至因为台湾处境艰困，工作量以及跟美方互动频率比其他国家大使的业务还要多和复杂。

萧美琴强调，“大使”不但是对她现有工作的形容词，事实上也已经成为许多美方各界朋友称呼她的方式。

萧美琴最近在个人推特账号中以台湾驻美大使(Taiwan Ambassador to The US)来介绍自己。台湾总统蔡英文9月20日出席公开活动接受媒体询问时表示，无论萧美琴的头衔是什么，都会抱持为台湾努力，跟驻美代表处一起与美国各方保持最好沟通状态。

美国国务院主管经济成长、能源与环境的次卿克拉奇上周率团访问台湾，这是美国国务院自1979年美台断交以来赴台层级最高的官员。