运8反潜机飞入台西南海域 台战机广播驱离

台湾国防部通报，昨天再有两架中国大陆解放军运8侦察机飞入台湾西南海域上空，并进入台湾的防空识別区（ADIZ），台空军除了派战机应对外，也实施广播驱离，同时用防空导弹系统追踪监视。

台湾国防部昨晚在官网“即时军事动态”专区，发布上述信息。据了解，此次已是解放军自上周四（17日）以来，连续四天派军机飞入台湾空域。

其中在上周五（18日），即美国国务次卿克拉奇到访台湾隔天，解放军就派出18架军机飞入台湾附近空域，包括两架轰6机、 八架歼16机、四架歼11机、四架歼10机；；翌日（19日），解放军又派出19架军机及反潜机，进入台湾西南空域。

《中国时报》引述军方人士称，18日解放军军机越过海峡中线时，台湾喊话“你已飞过海峡中线，立刻转向脱离”，解放军飞行员则反驳“没有海峡中线”。

台湾海峡中线是美国于1954年为防止两岸冲突而确立的。有分析认为，解放军军机越过中线，说明中国国家主席习近平不满特朗普政府与台湾交往。

另一方面，解放军东部战区也自18日起，在台湾海峡进行实战演练；在实战演练之后，解放军昨天（21日）至周三（23日），又将在黄海南部进行实弹射击，因此一些海域禁航。

解放军近期不断宣布军演消息。据不完全统计，7月下旬以来，解放军在渤海、黄海、东海以及南中国海等海域的军演已超过30场。

