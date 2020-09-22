江西前高官史文清被查 曾遭实名举报

中国官方透露，江西省人大常委会原副主任史文清涉嫌严重违纪违法，目前正接受审查调查。

中共中央纪委国家监委网站昨晚发布上述消息。

《北京日报》下属的微信公号“长安街知事”则说，史文清曾在去年12月遭到企业家实名举报。目前尚不清楚他此次被查是否与该举报有关。

资料显示，今年66岁的史文清曾在内蒙古自治区、全国人大常委会办公厅、哈尔滨市委工作；2007年1月任黑龙江省省长助理，同年底跨省履新江西，出任副省长。

2010年10月起，他相继以副省长、省委常委、省人大常委会副主任等职务兼任赣州市委书记，直至2015年2月才卸去该职，前后主政这座江西省第二大城市四年多。

2018年1月，他不再担任省人大常委会副主任职。据报道，一年多之后，即2019年12月，三名来自不同地方的企业家，分别对史文清进行实名举报，称其在赣州索取贿赂，包括价值2000万元（人民币，下同，400万新元）的黄金以及账户结汇的1.8亿元现金。

当时，史文清向澎湃新闻回应称：“昨天晚上看到举报文章，所有的都是诽谤造谣，我现在正在给组织作写一个说明。”

据澎湃新闻报道，史文清也是今年第14名被查的中管干部。

此前，福建省委常委、副省长张志南，公安部党委委员、副部长孙力军，河北省委原常委、副省长张和，原中国船舶重工集团有限公司党组书记、董事长胡问鸣，新疆维吾尔自治区政府副主席任华，重庆市副市长、公安局局长邓恢林，海南省政协副主席王勇，辽宁省政协原副主席刘国强，文化和旅游部党组副书记、副部长李金早，中粮集团有限公司党组成员、总会计师骆家駹，上海市副市长、市公安局局长龚道安，北京市政协副主席李伟，青海省副省长文国栋已陆续落马。