中国暂未参加世卫的全球疫苗部署计划

一项耗资180亿美元（245.30亿新元）用于在全球部署冠病疫苗的计划正进入下一阶段，已有156个国家和地区加入该计划，中国暂时没有宣布参加。

据彭博社报道，全球疫苗免疫联盟（Gavi）周一（21日）发表声明称，尽管中国不在名单上，但未来几天预计还将有38个政府签约加入“冠病疫苗全球获得机制”（Covax）。Gavi与世界卫生组织（WHO）以及流行病防范创新联盟（CEPI）一道，领导了这一项目。美国已经表示不会参加。

Covax计划的目标是到2021年底前提供20亿剂冠病疫苗，初期的重点将放在医护人员以及高危人群身上。尽管中国态度不明确，而美国拒绝参加，但随着死亡人数接近100万，组织者仍在加大努力，保护受到冠病病毒肆虐的全球。

中国一直致力于签署一对一的疫苗交易。而签约Covax可以成为中国就最初处理疫情的方式修复其国际形象并填补美国缺口的一种途径。WHO和Gavi的官员在新闻发布会上称，仍在与中国进行磋商。

包括美国在内的一些国家正在自己敲定协议来获取疫苗，这引发了人们对贫困地区将被抛在后面的担忧。

而“冠病疫苗全球获得机制”计划同时向那些无法负担疫苗的贫穷国家，以及一些没有与生产商签署供应协议的较高收入国家提供一条生命线。“冠病疫苗全球获得机制”将优先向医疗工作者分配疫苗，然后扩大到参与国20％的人口。该计划打算利用集体购买力来与制造商协商极具竞争力的价格。

公共卫生倡导者强调，全球疫苗分配的不均衡将使病毒继续传播，给每个人带来更糟糕的后果。