香港第二季本地生产总值大跌9%

香港政府统计处昨日（21日）公布，今年第二季本地生产总值（GDP），较上年同期实质下跌9%。

据《星岛日报》报道，香港政府统计处昨日公布，今年第二季本地生产总值实质下跌9%，而今年第一季的跌幅为9.1%。

政府发言人说，今年第二季多个服务行业的净产值与上年同期比较继续录得明显跌幅，因应冠病疫情大流行，继续严重冲击全球和本地经济活动，严重干扰与消费及旅游相关行业，受客运量稀少以及货运往来疲弱所拖累，运输业的跌幅仍然显著。

疫情持续之下，香港多个行业的数据均受到影响，其中备受疫情影响的住宿服务及膳食服务业的净产值，可谓疫情下的“重灾区”。统计处数据指，继今年第一季与上年同期比较实质下跌47.6%后，在第二季下跌45.1%。另外，运输、仓库、邮政及速递服务业的净产值，继今年第一季与上年同期比较实质下跌32.3%后，跌幅在第二季进一步扩大至48.2%。

备受关注的地产、专业及商用服务业，净产值在今年第二季与上年同期比较实质下跌6%，而第一季的跌幅为4.6%。公共行政、社会及个人服务业的净产值，在今年第二季与上年同期比较实质下跌3.3%，与第一季3.2%的跌幅相若。至于建造业的净产值，继今年第一季与上年同期比较实质下跌12.1%后，在今年第二季下跌3%。

不过，疫情下部分项目净产值却录得升幅，当中包括金融及保险业，净产值在今年第二季与上年同期比较实质上升2.8%，与第一季2.7%的升幅相若。同样疫情下带动行业发展的资讯及通讯业，净产值在今年第二季与上年同期比较实质上升0.6%，而第一季的升幅为1.6%。

就服务行业以外的其他行业而言，本地制造业的净产值，在今年第二季与上年同期比较实质下跌5.1%，而第一季的跌幅为4.6%。进出口贸易、批发及零售业的净产值，继今年第一季与上年同期比较实质下跌21.5%后，再于第二季下跌18.2%。至于按组成服务行业分析及与上年同期比较，所有服务活动合计的净产值在今年第二季实质下跌8.9%，与第一季9%的跌幅相若。