印媒：印外交部东亚司长参加中印新一轮会谈

印度媒体透露，印度外交部东亚司司长史耐恩昨天参加了中印第六轮军长级会谈，这是他首次参加这一类型的会谈。

印度PRINT新闻网昨天报道，除了史耐恩外，印度方面也派出了第14军司令哈林德·辛格中将、四名旅长等参与此次会谈。此外，印度-西藏边境警察监察长迪帕姆·塞斯（Deepam Seth）也是印方代表团的其中一员。

今年6月以来，中印两国为解决边界对峙的局面已举行过五次会谈，包括两国外长和国防部长早前分别在莫斯科举行的会谈。但到目前为止，两国边界紧张局势仍在持续。

中印外长在9月10日的会谈中达成了五点共识，重点是双方军队脱离接触，保持必要距离；同时，继续对话，不让分歧上升为争端。两国外长在会谈中没有为两军脱离接触设定时间表。

PRINT新闻网引述印度国防和安全部门官员称，此次会谈放弃早先的“等距脱离接触”（equitable disengagement）概念，会在新的共识下进行。

该官员还称，中方必须率先采取脱离接触的步骤，印度才会跟进，“因为是中方违反协议并入侵中印边境实控线印方一侧在先”。

据《环球时报》报道，中国外交部此前已多次表示，近期中印边境事态的责任不在中方，是印方违反双方协议协定和重要共识在先，非法越线挑衅在先，单方面改变边境地区现状在先，鸣枪威胁中方边防部队安全在先。

PRINT新闻网还提及，此轮会谈是在当地冬季即将到来前进行的，印中双方此前均没有在零下30摄氏度环境下部署军队、进行对峙的先例。报道认为，印军比中方军队更习惯在严寒气候条件下进行战斗。

