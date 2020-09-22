特朗普签微信禁令后 美企基金削减腾讯股票敞口

美国基金管理公司富兰克林邓普顿（Franklin Templeton Investments）和信安环球（Principal Global Investors）等在上个月减少了他们对微信所有者腾讯控股的敞口，因特朗普政府禁止美国居民与该应用程序开展业务。

据彭博社报道，根据文件，14亿美元（19.07亿新元）市值的邓普顿发展中市场信托8月份将其对腾讯股票的敞口降低了2.5％。在过去五年，该信托的表现优于84％的同行。Principal Diversified International Fund将其对腾讯的持仓量削减了13％，118亿美元的MFS国际成长基金将持仓量削减3.9％。

彭博社评论说，美国总统特朗普对微信的禁令意味着他与北京的对抗显著升级，美国试图遏制中国在全球技术领域的实力。在过去五年中，腾讯股价几乎上涨了两倍，成为基准MSCI新兴市场指数中权重第二大的公司。

美国联邦法官周日叫停特朗普的微信限制，不过政府可能对该裁决提出上诉。

腾讯股价在8月初特朗普宣布禁令当日一度下跌10％，但随后反弹，此后下跌2％。根据彭博汇编的数据，截至8月31日，这家中国公司的股票仍是邓普顿基金的第三大投资，占7.8％。