解放军东部战区发布《假如战争今天爆发》MV

继中国解放军空军微博上周上传轰6K模拟轰炸疑似美军基地的影片后，解放军东部战区微博昨天也发布了《假如战争今天爆发》歌曲宣传片。

这部时长约1分钟左右的MV，除了有慷慨激昂的歌声，也搭配着解放军在山林、草原演练及发射导弹等画面。其中歌词写道：“假如战争今天爆发，每一天都全副披掛，每一刻都整装待发，我用生命向使命承诺，假如战争爆发，这就是我的回答。”

《人民日报》、《光明日报》旗下的光明网也转发了这部MV。

解放军东部战区微博昨天发布了《假如战争今天爆发》歌曲宣传片，并写道：“倘若有一天，战争打响，我们将背负起祖国的重任和人民的希望，义无反顾，奔向战场。守护好祖国的一寸一土，一花一草，绝不让祖国和人民失望！请祖国放心！请人民放心！”（解放军东部战区微博）

美国国务次卿克拉奇上周四（17日）前往台湾访问时，中国大陆军方即在当天宣布在东海举行军事演习，之后在周五（18日）又宣布在台海附近组织实战化演练，并明指这是针对当前台海形势，维护国家主权和领土完整所采取的“正当必要行动”。

这场演练由解放军东部战区组织，但军方没有说明具体演练内容和持续时间。

随后，中国国防部发言人任国强谴责美国和民进党政府加紧勾连，频繁制造事端。他说：“无论是以台制华，还是挟洋自重，这都是痴心妄想，注定是死路一条，玩火者必自焚。”

《环球时报》总编辑胡锡进昨天也在微博称：“我们不再容忍美台提升勾连，并将以军事压力制止它。解放军战机离飞到台湾岛上空只剩一步之遥，等打出这张牌，台海地区军事形势将翻开新一页。”

运8反潜机飞入台西南海域 台战机广播驱离

台湾国防部通报，昨天再有解放军运8侦察机飞入台湾西南海域上空，并进入台湾的防空识別区（ADIZ）；台空军除了派战机应对外，也实施广播驱离，同时用防空导弹系统追踪监视。

据了解，这是解放军自17日以来，连续第四天派军机飞入台湾空域。

其中在18日，即克拉奇到访台湾隔天，解放军就派出18架军机飞入台湾附近空域，包括两架轰6机、 八架歼16机、四架歼11机、四架歼10机；翌日（19日），解放军又派出19架军机及反潜机，进入台湾西南空域。

《中国时报》引述军方人士称，18日解放军军机越过海峡中线时，台湾喊话“你已飞过海峡中线，立刻转向脱离”，解放军飞行员则反驳“没有海峡中线”。

台湾海峡中线是美国于1954年为防止两岸冲突而确立的。有分析认为，解放军军机越过中线，说明中国国家主席习近平不满特朗普政府与台湾交往。