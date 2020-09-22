香港前官员料未来两年政府将继续出现财赤

香港财经事务及库务局前局长马时亨认为，港府未来两年将继续出现财政赤字，建议再次研究引入销售税，助香港经济逐步回稳。

据《星岛日报》22日报道，马时亨受访时说，就香港政府今年推出保就业计划等方法来看，料今年赤字将达3000亿港元（527.33亿新元），马时亨认为政府的做法合适，但需要注意，香港未来一至两年医疗等支出将会相当大。

马时亨还分析说，由中美贸易战以至疫情，均不是香港独自面对的问题，而是全世界的问题。香港近年依赖内地游客，去年的社会事件至疫情，肯定打击香港的旅游业，但是相信香港经济一定会复苏，但速度肯定较2013年沙斯（SARS）后慢。

香港政府早前曾说，本财年预算赤字达3000亿元，致财政储备由3月底时的11000亿元，下降至约8000多亿元，相当于政府12至13个月的开支。马时亨认为，政府这此的抗疫出资将有助支持各行各业，他认为措施是合适的。

但是未来一至两年，香港也有机会出现财赤，医疗的支出大于薪俸税的收入。现在香港薪俸税收入约为600至700亿元，这将有下跌趋势，而医疗支出料介乎800亿至900亿元，这将有上升压力。

马时亨建议，政府应研究引入销售税，但前提是不影响低下阶层市民，港府可加入豁免项目清单。

此外，“明日大屿愿景”建议在交椅洲附近发展人工岛，提供土地配合香港发展需要。初步粗略估计总工程造价约6240亿元，就近日部分意见担心“明日大屿”项目会耗尽库房储备，马时亨建议政府可考虑发行与项目收入挂钩的长期债券，减轻政府现金流压力。