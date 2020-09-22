中国或在美国大选后 公布不可靠实体清单

中国上周公布《不可靠实体清单规定》，但官方至今尚未宣布将任何企业列入其中。《华尔街日报》今天引述消息透露，北京仍在讨论何时公布该清单，有部分官员担心，目前公布清单可能会激起美国采取更严厉的行动，并建议待11月美国大选后再公布。

有分析称，这凸显出北京仍在继续努力解决如何在不将中美关系推向崩溃的情况下，回应特朗普政府的举措。

美国宣布针对微信和TikTok的禁令后，中国上周六（19日）即公布《不可靠实体清单规定》，为反制美国接连打击中国科技企业铺路。根据规定，被列入清单的外国实体，在从事与中国有关的进出口活动、到中国境内投资，或在入境中国时都可能受限。

《华尔街日报》引述知情人士说，中国最初开始编制这份清单时，曾研究中国科技公司对美国供应商的依赖程度。

这名知情人士也透露，中国副总理胡春华领导的一个跨部门小组，在最近几周已加快制定清单，并要求中国商务部及国家互联网信息办公室等几个部门提出应该列入该清单的企业。据称，在每一个部门提交的名单中，思科系统（Cisco Systems）均上榜。

这家总部设在美国加州的网络设备制造商是华为的竞争对手，据报它已经失去了向一些长期中国客户供货的合同，比如中国的大型国有电信运营商。

不过，包括中国副总理刘鹤等在内的官员则担心，目前公布清单可能会激起美国采取更严厉的措施，并认为应该等到美国大选后再做决定。

报道也称，中国许多人都希望，如果民主党总统候选人拜登击败特朗普，中美关系将能重启。北京一名高级政府顾问对此表示，如果拜登上台，至少各方可在多边机构框架下与拜登合作。

为反击美国升级贸易战和打压华为等中国企业，中国在去年5月宣布要建立不可靠实体清单制度。华中科技大学教授陈波早前向《联合早报》指出，虽然该制度现已落地，官方仍未说明哪些企业会被列入清单，显示“这还只是名义上的反击”，“是一种短期的威胁”。

他判断，中国目前还是选择隐忍、避免随美国起舞，等到美国对华政策在11月总统大选后明朗化，才采取进一步行动。

《环球时报》5月曾引述消息人士称，中国反击清单上有高通、思科、苹果等美国企业，中国也可能暂停采购波音飞机。

但陈波指出，中国目前需要技术，而美国高科技企业仍是中国希望“请进来”的企业，除非这些企业与中国企业存在竞争关系或在中国已有替代企业。



